- Medicul Adrian Marinescu a declarat ca media decesele inregistrate la Institutul „Matei Balș” din Capitala, de 2,7%, este sub nivelul european, in condițiile in care la institutul bucureșean ajung cele mai grave cazuri din țara. Experienta medicilor de la Institutul „Matei Balș” a facut ca 60% dintre…

- Epidemia de coronaravirus continua sa secere vieți in Romania. Avem cel mai mare numar de morți inregistrat pana acum intr-o zi, de la inceputul crizei: 28! De asemenea, s-au raportat 441 de noi cazuri de infectari.

- Zi neagra pentru Romania. Autoritațile țarii vecine au raportat, joi seara, alte 17 decese printre pacienții infectați cu coronavirus, astfel ca bilanțul a urcat la 246 de victime. Este cel mai sumbru bilanț de pana acum, scrie b1.ro.

- Pe 13 aprilie va fi inregistrat cel mai mare numar de morti din cauza coronavirusului in Romania. Pe de alta parte, 8 mai va fi prima zi fara decese. Acestea sunt previziunile pentru Romania ale unui institut american, previziuni valabile doar in cazul in care se pastreaza actualele masuri de distantare…

- Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatatii (IHME) din cadrul Universitatii Washington a publicat mai multe modele matematice cu previziuni despre evolutia COVID-19 la nivel mondial. Printre calcule se arata si estimarea primei zi din Romania in care nu va fi inregistrat niciun deces…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare. In data de 10.03.2020 se interneaza la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, iar din data de 25.03.2020 se afla intubat in secția de ATI. In data de 27.03.2020 a fost confirmat pozitiv…

- In cursul seri de astazi, 27 martie 2020, s-a inregistrat cel de-al 25-lea deces datorat infecției cu COVID-19, pe teritoriul Romaniei. Potrivit informațiilor, la o luna și o zi de cand pe teritoriul țarii noastre s-a inregistrat primul caz de infectare cu noul coronavirus, vineri seara a fost confirmat…