- Starea fetitei transplantate hepatic la Institutul Clinic Fundeni este critica, necesitand masuri sustinute de terapie intensiva, anunta institutia medicala, luni, 16 mai. "Dupa o perioada cu evolutie favorabila, starea clinica a fetitei transplantate a suferit agravare progresiva in ultimele 3 zile.…

- Dupa transplantul hepatic efectuat in data de 30 aprilie, starea fetiței de cinci ani, aflata in prezent in secția ATI, este staționara, cu ameliorarea funcției hepatice, a transmis, marți, Institutul Clinic Fundeni. „La momentul actual, pacienta se afla in sectia de terapie intensiva, este inca intubata…

- Starea fetitei de 5 ani cu insuficienta hepatica operata la Institutul Clinic Fundeni este „in ameliorare”, stabila, informeaza, luni, un comunicat de presa al unitatii medicale. Potrivit sursei citate, pacienta este sedata, „inca intubata si ventilata mecanic, dar in proces de incercare a desprinderii”…

- Starea fetitei de 5 ani cu insuficienta hepatica operata la Institutul Clinic Fundeni este ‘in ameliorare’, stabila, informeaza, luni, un comunicat de presa al unitatii medicale. Potrivit sursei citate, pacienta este sedata, ‘inca intubata si ventilata mecanic, dar in proces de incercare a desprinderii’…

- Fetița cu hepatita severa, care s-a dovedit a avea boala Wilson, o afecțiuni genetica rara, a depașit orele critice, dupa operația de transplant hepatic prin care a trecut sambata. Medicii spun ca a fost un moment dificil dupa intervenție, cand ficatul a avut o intarziere de funcție, dar situația a…

- Transplantul hepatic pediatric a fost realizat „cu succes” in seara zilei de 30 aprilie in cadrul Școlii de Chirurgie din cadrul Institutului Clinic Fundeni, sub indrumarea doctorului Irinel Popescu. Starea fetiței de 5 ani este stabila, ea ramanand sub supraveghere medicala la terapie intensiva, a…

- Fetița de 5 ani, diagnosticata cu acea forma „misterioasa” de hepatita, nu raspunde la tratament și ar urma sa fie transferata la Institutul Clinic Fundeni. In prezent, ea este internata in București, la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”. Medicii vor decide, vineri, in urma unui set de analize,…

- O femeie de 51 de ani din Cluj a ales sa vina sa se opereze la Iasi, la Spitalul de Neurochirurgie, dupa sase ani in care s-a chinuit sa mearga, avand probleme grave cu deplasarea. Emilia Maier povesteste ca starea de sanatate i s-a deteriorat odata cu inceperea pandemiei, cand a stat acasa, pana cand…