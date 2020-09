Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul saptamanii viitoare, luni și marți, Institutul Cervantes din București va gadui in EL PATIO, spațiul in aer liber dedicat evenimentelor culturale, doua proiecții din cadrul Festivalului de Film...

- A cincea editie a Festivalului Pelicula, singurul festival de film si cultura ibero-americana din Romania, va aduce la Bucuresti, incepand de miercuri pana pe 16 septembrie, 21 de productii din opt tari din America Latina - Argentina, Brazilia, Bolivia, Chile, Columbia, Mexic, Peru si Uruguay, carora…

- Filmele vor putea fi vizionate pe Terasa acoperis a Ateneului iesean, printre acestea numarandu-se „Copilul-problema" (Systemsprenger), filmul de debut al regizoarei germane Nora Fingscheidt, care a fost premiat cu Ursul de Argint - Premiul Alfred Bauer pentru noi perspective in arta cinematografiei,…

- Mai mult de 20 de evenimente in aer liber vor fi prezentate in Bucuresti saptamana viitoare, printre acestea fiind spectacolul "Iona", de Marin Sorescu, productie a Teatrului Dramaturgilor Romani, prezentat in gradina Casei Filipescu-Cesianu, in timp ce "Citadela", de la Teatrul Nottara, se va juca…

- Meciurile de calificare pentru Cupa Mondiala din 2022, zona Americii de Sud, prevazute initial in septembrie, vor incepe in octombrie, potrivit news.ro."Dupa consultari cu federatiile sud-americane, FIFA si CONMEBOL (Confederatia sud-americana) au ajuns la un acord pentru decalarea preliminariilor…

- Trei filme peruane, subtitrate in limba engleza, vor rula in luna iulie, in El Patio, curtea interioara a Institutului Cervantes din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38.Institutul Cervantes din Bucuresti, in parteneriat cu Ambasada Republicii Peru la Bucuresti, le propune bucurestenilor primele…

- Dupa luni intregi de proiecte desfașurate exclusive online, in iulie, Institutul Cervantes din București, in parteneriat și prin amabilitatea Ambasadei Republicii Peru la București, cu sprijinul Hotel...

- Acestea sunt cateva cuvinte in avanpremiera despre expoziția „Privind spre America Latina”- arta plastica iberoamericana din Peru, Columbia, Mexic, Venezuela, Argentina, Uruguay, Brazilia, SUA (Florida, California, Texas) si Spania, in colaborare cu Galeria Goyart, Spania, care urmeaza a fi vernisata…