- Doua categorii de pacienți au risc crescut de deces in cazul contactarii unei infecții cu coronavirus, atenționeaza experții din Romania. Un studiu facut de un grup de experti de la Institutul Cantacuzino arata ca pacientii cu boli de inima si cei cu boli renale care se infecteaza cu Covid au risc…

- Cifre alarmante au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore, cand au fost confirmate nu mai puțin de 555 de cazuri noi, iar cele mai multe dintre acestea au fost semnalate in județul Dambovița.

- Coronavirus in Romania, 21 iunie 2020. Live Update. Autoritațile ar putea amana un nou val de relaxare din cauza creșterii numarului de cazuri noi. La ultima raportare au fost confirmate 330 de noi imbolnaviri cu Covid-19 și 16 decese.

- UPDATE – Inca o persoana infectata cu noul coronavirus a murit, numarul celor decedati ajungand la 1.316, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 38 de ani din judetul Neamt. Data confirmare: 4 iunie. Data deces: 2 iunie. Comorbiditati: pancreatita acuta.…

- Pacientii diagnosticati cu hipertensiune arteriala si spitalizati din cauza COVID-19 prezinta un risc dublu de deces in comparatie cu cei care nu sunt afectati de aceasta patologie, potrivit concluziilor unui studiu publicat vineri in revista medicala European Heart Journal, informeaza AFP. ''Este…

- Grupul de Comunicare Strategica a a transmis ca, pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.871 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. 9.890 de pacienți au fost declarați vindecați, in timp ce alte 1.104 persoane și-au pierdut viața. Patru județe insa, pare ca…

- "Noi ne-am propus sa raportam toate persoanele vindecate, dar si cele decedate, care au fost infectate cu coronavirus. Nu spunem ca au murit de coronavirus. Uitati-va ca, in ultima saptamana, 87- din cazurile de deces aveau comorbiditati. Acea boala, leucemia sau boala cronica, nu o avea de ieri, sa…

- UPDATE, ora 11:23 – Inca patru persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 650, a anuntat cu putin timp in urma Grupul de Comunicare Strategica. Deces 647 Barbat, 64 ani din județul Brașov. Internat in data de 16.04.2020 la Spitalul Clinic Județean…