Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Cantacuzino a confirmat azi ca a folosit ca ambalaj pentru transportul vaccinurilor anti-COVID cutii inscripționate cu „Pizza”, precizand ca „inscrisul de pe cutia folosita nu influențeaza in vreun fel siguranța vaccinului”, scrie hotnews . Intr-un comunicat de presa, institutul precizeaza…

- Intr-un comunicat de presa, Institutul a precizat ca s-a ajuns la aceasta soluție pentru ca atunci cand a inceput distribuirea vaccinului in țara era perioada sarbatorilor de iarna și furnizorii de ambalaje nu lucrau. Așa s-a ajuna la soluția de a fi cumparate din comerț cutii care sa aiba aproape aceleași…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” face precizari privind distribuția vaccinului anticovid, dupa apariția unor imagini privind livrarea vaccinului in cutii de pizza. In legatura cu informațiile aparute in spațiul public referitoare la folosirea ca ambalaj…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” explica, intr-un comunicat de presa, de ce este transportat vaccinul impotriva noului coronavirus in cutii de pizza. Potrivit comunicatului, dozele de vaccin au fost imparțite in cutii mai mici decat cele in care au fost livrate…

- Intr-o situație dramatica, ca cea in care se afla Romania, te gandești ca anumite lucruri se fac in siguranța maxima. Daca ne referim la vaccinul anti-covid, te-ai gandi ca este distribuit intr-un anume fel. Conform oficialilor necesita o anumita modalitate de transport, și la o anumita temperatura.…

- Institutul Cantacuzino, principalul centru de depozitare din țara, a ambalat și livrat toate dozele de vaccin impotriva COVID-19 in cutii de pizza, nu numai cele care au ajuns marți la Spitalul Județean Slobozia, informeaza Europa FM.Conform unor surse din cadrul Institutului citate de Europa FM s-a…

- Autoritațile romane au transpus in practtica o comparație utilizata de specialiștii americani pentru a populariza circuitul de livrare a serului conceput de compania Pfizer: ambalajele de marimea unei cutii mici de pizza concepute pentru transport au devenit, in Romania, cutii de pizza, inscripționate,…

- Acordul incheiat de Comisia Europeana cu una dintre companiile farmaceutice care vor livra statelor membre sute de milioane de doze de vaccin anti-covid, contine anumite clauze privind despagubirile ce vor fi platite in cazul aparitiei unor efecte secundare, scrie economica.net.