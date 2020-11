Stiri pe aceeasi tema

- In plus, spune Oancea, Polidinul, a carui licența de producție a fost suspendata in urma cu noua ani, ar putea fi reintrodus pe piata ca supliment alimentar. ATENȚIE, imagini CUMPLITE! Teroriștii din VIENA au fost filmați in plina acțiune „Echipa de productie a vaccinului gripal desfasoara in prezent…

- Un produs de tip Polidin si un vaccin antigripal sunt in dezvoltare la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Vaccinul ar putea fi disponibil pe piața anul viitor, iar polidinul, pentru care licența de producție a fost suspendata in 2011, va fi readus ca supliment…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca Institutul va scoate pe piata pana la sfarsitul acestui an produsul Orostim, un supliment alimentar si are in plan relansarea polidinului, tot ca supliment alimentar,…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca Institutul va scoate pe piata pana la sfarsitul acestui an produsul Orostim, un supliment alimentar si are in plan relansarea polidinului, tot ca supliment alimentar, iar…

- Colonelul doctor Florin Oancea a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa de productia a vaccinului gripal de la Institutul Cantacuzino desfasoara in prezent mai multe activititati. "Echipa de productia a vaccinului gripal desfasoara in prezent mai multe activititati. Astfel, s-au…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe piata…

- Comandantul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, colonel doctor Florin Oancea, a declarat ca in prezent se fac teste in cadrul Institutului la vaccinul gripal, iar daca acestea vor fi reusite si produsul va fi unul sigur, atunci anul viitor se va putea iesi pe…

- Este vorba despre OROSTIM HV, un supliment alimentar cu proprietati biostimulatoare si antioxidante.Specialistii Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara "Cantacuzino" au reusit, intr un timp foarte scurt, sa realizeze un lot experimental pentru un nou produs imunomodulator, potrivit…