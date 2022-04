Instituțiile statului își pot cumpăra mașini mai scumpe Instituțiile statului iși vor putea cumpara mașini mai scumpe, conform unei legi promulgate miercuri de catre președintele Klaus Iohannis și care stabilește majorarea valorii maxime a pretului de achizitie a autoturismelor din dotarea autoritatilor administratiei publice si a institutiilor publice. Este stabilit astfel un plafon, insa sunt și instituții care pot face achiziții fara a […] The post Instituțiile statului iși pot cumpara mașini mai scumpe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

