- Premierul moldovean Dorin Recean a anunțat, vineri dimineața, ca ministrul Educației Anatolie Topala, ministrul Internelor Ana Revenco și ministrul Infrastructurii Liliana Dabija au demisionat din Guvern.„Luni voi propune președintei Sandu lista noilor miniștri pentru aceste portofolii”, a declarat…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a venit cu noi declarații referitoare la atacul de pe Aeroportul Internațional Chișinau (AIC), care s-a soldat cu decese. Șeful Guvernului a afirmat ca instituțiile statului au crescut nivelul de alerta, iar in urmatoarele zile va fi „urmarita dinamica”, scrie…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca, dupa adoptarea legii interzicerii cumulului pensie-salariu, prima data va incepe curațenia chiar la Guvern.“In mandatul meu niciun om din Guvern nu va putea cumula pensia cu salariul”, a spus Marcel Ciolacu. CITESTE SI Atacul asupra podului Chonhar perturba…

- O noua runda de discuții intre fermierii care protesteaza in toata țara și premierul Dorin Recean, care s-a desfașurat aseara la Guvern, s-a incheiat fara vreun rezultat. Agricultorii au ramas cu tehnica sub geamul Executivului, iar premierul le-a spus ca „va veni cu o noua promisiune marți dimineața”.…

- Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana, consolidarea securitații și cooperarea Republicii Moldova cu Romania au fost discutate la intilnirea prim-ministrului Dorin Recean cu omologul sau roman, Marcel Ciolacu, a declarat pentru Radio Moldova, purtatorul de cuvint al Guvernului, Daniel Voda.…

- Prim-ministrul, Dorin Recean, a venit cu un mesaj, dupa Summitul European. Premierul a declarat ca acest eveniment a aratat ca Republica Moldova „nu este singura”. „Impreuna, construim o Europa mai puternica. Vom consolida securitatea și stabilitatea pe continent și vom avea soluții comune pentru provocarile…

- ”Am convenit ca la nivelul structurilor din Ministerul de Finante care au in responsabilitate colectarea banilor la bugetul de stat sa se produca o serie de inlocuiri la nivelul conducerii institutiilor – aici ma refer la ANAF, Vama si la Marii contribuabili. In felul acesta am convingerea ca impreuna…

- Vizita prim-ministrului Dorin Recean la Bruxelles a fost amanata, a confirmat purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda. „In contextul amanarii programului public al președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru astazi și maine, urmare a unor circumstanțe de familie, a fost convenita…