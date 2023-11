Stiri pe aceeasi tema

- Purtatul cruciuliței și petrecerile de Craciun ar putea fi interzise in instituțiile publice dupa ultima decizie a Curții de Justiție a UEDecizia de marți a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) privind posibilitatea interzicerii simbolurilor religioase in instituțiile publice din blocul comunitar…

