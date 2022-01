Institutiile publice nu mai au voie, incepand din 1 ianuarie, sa mai solicite persoanelor fizice si firmelor copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de catre alte institutii ale statului. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, in 9 noiembrie, actul normativ prin care este interzis institutiilor publice si organelor de specialitate ale […] The post Institutiile publice nu mai au voie sa solicite persoanelor fizice si firmelor copii de pe avize sau alte documente emise de catre alte institutii ale statului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…