- Patria Credit IFN SA, institutie financiara nebancara specializata in acordarea de microcredite pentru agricultori, a inregistrat in 2023 un profit net de 8,54 milioane lei, inregistrand o crestere de 44%, fata de anul 2022.

- ING Bank Romania a inregistrat un profit net de 347 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 1 la suta, fața de perioada similara din 2023, arata datele publicate, luni, de banca. Venituri totale s-au ridicat la 877 milioane lei, in crestere cu 11,2%. Activele ING s-au majorat cu 14,1…

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- Libra Internet Bank a inregistrat un profit net de 317,291 milioane lei, la 31 decembrie 2023, depașind ținta de profit stabilita de management, la valoarea de 300,107 milioane lei, in strategia bancii. Banca administra active de 11,188 miliarde lei, si a avut o cifra de afaceri de 1,005 miliarde lei.…

- Banca a incheiat 2022 cu un profit net estimat, neauditat, de 446,8 milioane de lei, astfel ca, raportat la anul 2022, majorarea a fost de 15,4%. ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 515,8 milioane lei in anul 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat…