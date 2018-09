Institutiile europene critica modul in care autoritatile vor sa reabiliteze Cazinoul din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Cazinoul din Constanta, intre cele mai periclitate sapte situri din Europa in 2018, are nevoie de 12 milioane de euro fonduri pentru reabilitare, potrivit unui raport tehnic si financiar intocmit de reprezentanti Europa Nostra si ai Institutului Bancii Europene de Dezvoltare.

- Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a facut, marti, un apel catre institutiile si autoritatile publice de a se manifesta echidistant pana la finalizarea procedurilor judiciare. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, apelul vine ca urmare a evenimentelor publice din ultima perioada,…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au depistat un tanar care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de talharie, fapta comisa in Belgia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale…