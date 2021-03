Razboiul dintre multinaționalele care patroneaza firmele de asigurari și service-urile auto cu capital romanesc a trecut la un alt nivel. Statul, prin instituțiile sale de forța, s-a implicat in tranșarea problemei, pentru a inchide gura definitiv celor care se mai opun tarifelor de reparații stabilite de firmele de asigurari. Fabricarea unei legi in Parlament care […] The post Instituțiile de forța ale statului, trimise sa mazileasca service-urile auto first appeared on Ziarul National .