Instituțiile de control, paralizate. Statul român știa că multinaționalele își ascund profiturile Practicile multinaționalelor, prin care iși ascundeau profiturile prin diferite tertipuri, pentru a fenta impozitarea in țara noastra, erau și sunt cunoscute de statul roman. Instituțiile de control au fost insa paralizate și au preferat sa tabere tot pe intreprinzatorul autohton. Un raport al SRI pe 2020, prezentat Parlamentului, arata clar ca societațile cu capital strain […] The post Instituțiile de control, paralizate. Statul roman știa ca multinaționalele iși ascund profiturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

