- Instituțiile culturale iși deschid larg porțile pentru cel mai așteptat eveniment al anului: Noaptea Muzeelor. Sambata, 13 mai, vizitatorii sunt așteptați in cadrul celei de-a XIX-a ediție la expoziții, tururi gratuite, recitaluri muzicale sau proiecții de lumini. „Aprecierea de care se bucura Noaptea…

- In timpul unei actiuni organizate in cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, cațiva vizitatori ai muzeului clubului de fotbal St. Pauli din Hamburg, Germania, au aruncat cu piure de cartofi pe o imagine cu tabloul „Vaza cu cincisprezece flori” al pictorului Vincent van Gogh, transmite duminica Agerpres…

- Elevii si studentii militari vor avea dreptul la norma de hrana si in perioada in care acestia nu sunt prezenti in institutiile militare de invatamant, prevede proiectul de lege pentru modificarea OUG nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca bursele vor creste, precizand ca cele de merit vor ajunge la 450 de lei pe luna de la 200 de lei pe luna, elevii care obtin medalii la olimpiadele nationale vor primi 700 de lei pe luna, iar cei care aduc medalii de la olimpiadele internationale vor fi […]…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pe un sector al raului Bega, pe parcursul urmatoarelor ore. Conform prognozei de specialitate, pana la ora 16:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, va efectua o vizita oficiala in China intre 28 februarie si 2 martie, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Beijing, potrivit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. ‘La invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko,…

- China called for a cease-fire between Russia and Ukraine in a 12-point proposal for ending the war that appeared to offer some reprieve to Moscow and little chance of winning broad support as the conflict enters its second year, according to Bloomberg. Several of the measures outlined by China in a…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca trei nave ale Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati asteapta acceptul pentru a face masuratori pe Canalul Bastroe. Navele sunt dotate cu echipamente pentru masurarea adancimii canalelor navigabile. „Noi suntem pregatiti! Trei…