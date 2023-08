Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac fara precedent la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce sute de mii de bucureșteni au ramas fara apa calda. „Mi se pare inuman și degradant, asta la 3 ani dupa ce domnul primar a promis revoluția apei calde in București”, a spus Ciolacu. Premierul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, susține, referitor la masurile de reducere a cheltuielilor bugetare, ca autoritatea locala trebuie sa iși pastreze autonomia și sa decida cum isi organizeaza aparatul, in niste limite impuse de Guvern.

- Masurile fiscale din draftul aparut in spațiul public care vizeaza mediul de afaceri nu au fost agreate in coaliție, a declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Daniel Fenechiu da dreptate mediului de afaceri, care a criticat masurile fiscale vehiculate in ultimele zile, scrie Mediafax.„Intotdeauna,…

- Guvernul vrea sa adopte saptpnana viitoare o prima ordonanța de urgența care va reorganiza sistemul bugetar prin desființarea a 200.000 de posturi unele bugetate, altele nu, dar și prin comasarea unor instituții publice cu atribuții similare, au declarat joi surse guvernamentale. Masuri precum eliminarea…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis duminica, pe Facebook, un mesaj legat de "azilele groazei" in care sustine ca este important "ca noi toți sa conștientizam, in urma acestei tragedii, imaginea de ansamblu"."Am fost toți cutremurați de realitatea din cele trei azile din Ilfov. Un…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au descins in camine de batrani din apropierea Capitalei. Sunt zeci de percheziții in mai multe județe, intr-un dosar de exploatare a persoanelor cu vulnerabilitați sau aflate in situații vulnerabile. Victimele nu au primit nici mancare, nici tratament medical in timp…

- Sindicatele din Educație nu renunța la declanșarea grevei generale in toate unitațile de invațamant, incepand de luni, 22 mai, și pana la soluționarea conflictului și pana cand revendicarile nu le vor fi acordate de Guvern. In schimb. Ministerul Educatiei a transmis ca se fac toate demersurile pentru…

- Aerul tropical pe care centrul Capitalei l-a prins in weekend s-a rarefiat brusc. O echipa de la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, din subordinea primariei generale, a scos arborii și i-a incarcat in mai multe remorci. In total, palmierii plantați de muncitorii primariei conduse de Robert Negoița…