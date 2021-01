Institutia prefectului nu trebuie politizata! Partidul AUR considera inadmisibila intentia guvernului de a-i transforma pe prefecti in politruci, numiti in functie strict pe criterii politice. In prezent, acestia sunt inalti functionari publici si reprezinta legalitatea in administratia publica din Romania. Atragem atentia asupra faptului ca depolitizarea fu ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

