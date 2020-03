Institutia Prefectului Judetul Tulcea: O femeie suspecta de coronavirus, transportata cu izoleta la Spitalul Judetean Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 57 de ani, autoizolata la domiciliu, a fost transportata vineri cu izoleta la Spitalul Judetean Tulcea, sectia de boli infectioase dupa ce a acuzat febra, tuse si respiratie accelerata.Potrivit Prefecturii tTulcea, persoana sufera si de alte afectiuni.Ulterior, s a decis transportul persoanei…

- O femeie in varsta de 71 de ani, revenita din Dubai in urma cu o saptamana, a calatorit de la București la Buzau cu un autocar in care se aflau persoane revenite din Italia. Aceasta se afla in izolare și a fost preluata astazi cu ambulanta și transportata la Secția Boli Contagioase a Spitalului Județean.…

- O femeie de 35 de ani care a venit din Italia a fost depistata in punctul de triaj de pe Aeroportul Timisoara cu tuse și simptome respiratorii. Un echipaj al ISU a transportat-o cu izoleta la Spitalul de Boli...

- "O pasagera de 35 ani care a venit din Trentino, la evaluarea din Aeroportul Timisoara a prezentat tuse si tulburari respiratorii. Avionul si spatiul in care s a efectuat triajul au fost dezinfectate", transmit reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis. Femeia a fost pusa intr-un spatiu izolat…

- Doi barbati si o femeie, sositi duminica in Galati, din Italia, dupa ce au calatorit intr-un microbuz cu o femeie, care ar fi intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus, au fost plasati in carantina. Potrivit autoritatilor sanitare, cei trei au calatorit din Brescia pana in Romania cu un…

- Autoritatile din Buzau sunt in alerta, dupa ce o romanca intoarsa din Italia a anuntat ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. O femeie care a ajuns in aceasta seara din Italia in Buzau a sunat la 112 si a spus ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. Un echipaj…

- Femeia venita din Varșovia la Cluj care anterior fusese intr-o zona cu coronavirus a fost dusa la spital. Nu are simptome, astfel ca masura e preventiva, potrivit Mediafax.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat ca femeia din cursa de la Varșovia a fost transportata preventiv…