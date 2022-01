Instituția Prefectului Argeș – Programul de sprijin al cancerului colorectal O premiera in județul Argeș, programul de screening pentru cancerul colorectal are, din 28 Ianuarie, inca 5 medici participanți. Este vorba despre medici de familie din Cateasca, Sapata, Ștefan cel Mare, Mozaceni și Slobozia. Acești doctori se adauga altor 10 colegi ce iau parte deja la program in zona Campulung.“Deja sunt sute de persoane care […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

