- Aproape 26 de milioane de lei are pe mana Consiliul Judetean pentru a „salva” romii din Lechinta din saracie. Oamenii vor avea parte de programe de recalificare, copiii vor fi incurajati sa ramana la scoala, iar unii vor fi sprijiniti sa-si deschida afaceri. Vor fi amenajate si doua cabinete medicale,…

- Un autocar care aparține Centrului Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud a derapat in aceasta dimineața, din cauza vremii nefavorabile, in judetul Mures, pe DJ 153, intre localitațile Reghin și Beica . In autovehicul se aflau 31 de copii și șase adulți, care ulterior au fost preluați și cazați la…

- Spatii de productie in valoare de aproape 4 milioane de euro sunt scoase la vanzare sau la licitatie in zona industriala. Cele mai multe sunt obiectul unor rasunatoare falimente. Cine vrea sa se indrepte spre zona de productie o poate face fara probleme. Mai multe hale si unitati de productie din zona…

- Una dintre firmele aflate sub umbrela lui Sebastian Ghita, Hidrocanal Bistrita, a intrat in insolventa ca urmare a cererilor venite din partea firmei dejene Samus Tec, a omului de afaceri Ioan Tecar, si a unei companii germane, VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH, cu care Hidrocanal castigase in Bistrita…

- Consiliul Judetean isi baga nasul tot mai mult in activitatea sportiva din Bistrita-Nasaud. Dupa sustinerea echipei de handbal, autoritatile judetene vor sa resusciteze Gloria Bistrita si nu pe bani putini. Gloria Bistrita nu moare, se transforma! Dupa ce mai multe entitati s-au straduit sa salveze…

- Unul dintre cei mai titrati oameni de afaceri clujeni din domeniul energiei electrice, Rares Criste, cere ca societatea lui, ECG POWER TRADING SRL, sa intre in faliment. Interesant este faptul ca, daca in 2015 firma lui Criste raporta afaceri de peste 25 de milioane de lei, in anul urmator Criste nu…

- DNA Ploiești a dispus inceperea urmaririi penale impotriva lui Pompiliu Budulan, fost director general al S.N. Nuclearelectrica SA. Acuzat de savarșirea a doua infracțiuni de luare de mita, acesta a fost plasat sub control judiciar pe o durata de 60 de zile, potrivit digi24.ro „In perioada 2009-2010,…

- Postul de ministru pe probleme legate de singuratate, a fost creat de șefa Guvernului britanic Theresa May. Aceast post va fi ocupat de adjunctul ministrului britanic pentru sport si societate civila Tracey Crouch. Expertii se tem ca in tara se inregistreaza o „epidemie de singuratate”. Initial, functia…