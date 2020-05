Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cercetatorilor germani, va urma valul doi și valul trei al pandemiei de coronavirus, pana ce populația lumii va dobandi imunitate la Covid-19, noteaza Business Insider. Lothar Wieler, președintele Institutului de sanatatea publica ”Robert Koch” din Germania a declarat ca un al doilea val de…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. Toate tarile membre ale UE 'sunt de acord sa impuna o interdictie'…

- Autoritațile germane anunța ca pandemia de Covid-19 ar putea dura 2 ani, va îmbolnavi 70% din populația lumii, care se va vindeca însa și va capata imunitate. Riscul reprezentat de epidemia de coronavirus în Germania a fost ridicat de la nivel ”moderat”…

- Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 7.000, iar numarul celor infectati a trecut de 180.000. Presedintele agentiei de sanatate publica Robert Koch din Germania crede ca pandemia de coronavirus ar putea dura aproximativ doi ani. Lothar Wieler, presedintele Institutului…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…

- Compania germana BMW a decis trimiterea a 150 de angajați in carantina, dupa ce unul dintre aceștia fusese diagnosticat cu noul coronavirus, noteaza CNN care citeaza un comunicat al BMW. ”Confirmam faptul ca un angajat al Grupului BMW din Munchen a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Angajatul…

- Ministrul de interne german a refuzat luni sa-i stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia declansata de noul coronavirus se raspandeste in Germania, unde au fost confirmate deja 150 de cazuri, informeaza Agerpres care citeaza France Presse.In timp ce Angela Merkel…