Instituirea carantinei prin ordin de ministru, declarată neconstituțională Judecatorii CCR au decis, joi, potrivit unor surse oficiale citate de ȘTIRIPESURSE.RO, ca instituirea carantinei prin ordin de ministru este neconstituționala. Instituirea carantinei prin ordin de ministru este neconstitutionala. Trebuie sa se vina rapid cu un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantina, izolare si internare obligatorii. „In cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor […] The post Instituirea carantinei prin ordin de ministru, declarata neconstituționala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

