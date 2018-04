Instantanee memorabile cu Avicii A trait putin, dar intens. A ars ca o flacara, dar ne-a lasat cele mai frumoase music sessions, pe care le-am putut asculta live si la Untold, la Cluj, in 2015. Din pacate, de astazi, la chitara, la pianul si la pupitrul sau nu va mai canta nimeni. Iata cateva momente cheie din viata sa, surprinse de aparatul de fotografiat. Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul suedez Avicii a murit vineri, 20 aprilie, la varsta de 28 de ani, potrivit bilboard.com. Artistul a concertat la Cluj, in 2015, la prima editie a Festivalului Untold. Concertul a fost unul spectaculos.

- Ultima fotografie publicata de Avicii a aparut pe contul acestuia de Instagram pe 4 aprilie, cu mai bine de doua saptamani inaintea decesului. „It’s always sunny in California” („Mereu e soare in California” – n.r.), a scris Avicii, in dreptul fotografiei publicate pe Instagram. Acum, in dreptul imaginii,…

- In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol pe scena de la Untold, avand un setlist compus din piese din anul 2014, cunoscute publicului roman. DJ-ul a avut insa o atitudine care pe mulți spectatori i-a deranjat. Nu a scos aproape niciun cuvant pe scena, deși publicul și-ar fi dorit ca artistul sa…

- Avicii a fost in Romania, la festivalul Untold, in 2015. Avicii a murit, vineri, 20 aprilie , la 28 de ani. Publicul roman l-a admirat pe DJ-ul care, in 2015, a urcat pe scena de la Untold, festival care are loc in Cluj. Suedezul a strans 60.000 de spectatori. Vezi galeria foto + 5 + 5 In urma cu trei…

- DJ-ul suedez Avicii a murit vineri, 20 aprilie, la varsta de 28 de ani, potrivit bilboard.com. Artistul a concertat la Cluj in 2015 la prima editie a Festivalului Untold. Concertul a fost unul spectaculos.

- Avicii a fost in Romania, la festivalul Untold, in 2015. Avicii a murit, vineri, 20 aprilie , la 28 de ani. Publicul roman l-a admirat pe DJ-ul care, in 2015, a urcat pe scena de la Untold, festival care are loc in Cluj. Suedezul a strans 60.000 de spectatori. In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol…

- Cunoscutul DJ suedez Avicii s a stins din viata la doar 28 de ani, informeaza Antena3.ro. Pe numele sau Tim Bergling, Avicii a fost gasit mort in Oman, a anuntat producatorul sau. Piesele sale de pe YouTube aveau peste 2 miliarde de vizualizari. Avicii a venit in Romania in 2015, la prima editie a festivalului…

- Uniunea Europeana ia in calcul modificarea "orei de vara" Parlamentul European a adoptat, joi, o rezolutie care cere evaluarea regimului actual al trecerii la "ora de vara" si, daca este cazul, o revizuire a regulilor dupa care se face. Decizia vine dupa ce mai multe inițiative cetațenești…