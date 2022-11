Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție informeaza ca, in cadrul ședinței de judecata din data de 07 octombrie 2022, care a avut loc la Curtea de Apel Chișinau, avocații lui Ilan Șor au inaintat circa 16 cereri, dintre care inclusiv 1 cerere de ridicare a exceptiei de neconstitutionalitate, precum și 2 cereri de numire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a admis in principiu contestatiile in anulare formulate de catre Radu Stefan Mazare si de Strutinsky Gabriel Sorin impotriva deciziei penale pronuntata in dosarul Polaris Totodata, Curtea Suprema a respins, ca nefondate, cererile de suspendare a executarii…

- Inalta Curtea de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins cererile Elenei Udrea si a lui Tudor Breazu de sesizare a Curtii Constitutionale in dosarul ”Gala Bute”. Decizia instanței nu este definitiva.

- Elena Udrea ramane sa-și ispașeasca pedeapsa la Penitenciarul Targșor. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, excepția de constituționalitate formulata de fostul ministru, precum și apelurile impotriva deciziei penale pronunțata in Completul de 5 judecatori. Potrivit…

- UE a fost impulsionata miercuri de retorica nucleara a presedintelui Vladimir Putin, anuntul unei mobilizari partiale pentru razboi si sprijinul pentru planurile de anexare efectiva a unor parti din estul Ucrainei. Ministrii de Externe ai UE au convenit joi, in cadrul unei reuniuni ad-hoc, sa pregateasca…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene se va pronunța, miercuri, cu privire la validitatea unei amenzi record de 4,3 miliarde de euro impusa de Bruxelles gigantului Google pentru abuz de poziție dominanta a sistemului sau de operare Android. Instanța UE, cu sediul la Luxemburg, urmeaza sa emita o decizie…

- Primaria Constanța a pierdut o prima batalie in justiție ce vizeaza o suprafața de 1.734 metri patrați pe care se ridica o biserica. Curtea de Apel Galați a suspendat o hotarare a CL Constanța, prin care era revocat dreptul de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra suprafeței amintite.

- Fostul presedinte Traian Basescu a formulat la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de revizuire a deciziei CNSAS prin care a fost declarat colaborator al Securitatii.Potrivit portalului instantei, solicitarea a fost inregistrata la Sectia a VIII a contencios administrativ si fiscal, stadiul procesual…