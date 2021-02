Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul de corupție al fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a fost trimis spre rejudecare la Tribunalul Maramureș de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta este acuzata de luare de...

- Dosarul de coruptie al deputatului PNL Mircea Rosca va fi mutat de la Tribunalul Prahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), instanta competenta cu solutionarea cauzei dupa ce Rosca a obtinut un nou mandat in Parlament. Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a decis,…

- Magistrații Tribunalului Brașov au admis cererea procurorilor DNA de a prelungi cu inca 30 de zile mandatul de arest preventiv in cazul persoanelor cercetate in dosarul „Mita in spitalel COVID”. Iata soluția instanței „In baza art. 234 C.p.p. admite propunerea de prelungire a arestarii preventive formulata…

- Adina Florea, procuror la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, are termen pana la 1 aprilie sa finalizeze ancheta in dosarul in care a pus-o sub acuzare pe fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa, anunța agerpres…

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, ca aceasta instanta nu are competenta de a judeca dosarul in care fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea este acuzata de luare de mita, cauza fiind trimisa la Tribunalul Maramures. Decizia, care este definitiva, a fost luata…

- Reclamanții sunt maiorul SRI in rezerva Daniel Florea și colonelul SRI (r) Florin Gulianu, Serviciul militar din DNA trebuie sa reia ancheta intr-o cauza dintr-un celebru dosar clasat in decembrie 2019 care-i viza, printre alții, pe George Maior și Florian Coldea. Dosarul DNA a fost deschis in urma…

- In ceea ce priveste incendiul de la spitalul din Piatra Neamt, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis ca au fost predate inscrisuri de catre reprezentantii Spitalului, urmand sa se analizeze daca acestea raspund problemelor…