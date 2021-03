Stiri pe aceeasi tema

- Ilanta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, ca nefondata, cererea DNA de plasare sub control judiciar a Elenei Udrea. ”Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie impotriva incheierii…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat joi ca merita sa fie achitata in dosarele in care a fost trimisa in judecata si a invocat "dreptate divina", daca nu exista "dreptate omeneasca". Elena Udrea s-a prezentat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se va judeca o cerere a DNA privind instituirea…

- Procurorii DNA vor solicita azi ca Elena Udrea sa fie plasata sub control judiciar Cererea DNA va fi analizata de Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Amintim ca zilele trecute, judecatoarea Claudia Jderu, de la Curtea de Apel Bucuresti, a respins cererea procurorilor privind punerea Elenei…

- Contestatia Direcției Naționale Anticorupție (DNA) la decizia Curtii de Apel Bucuresti (CAB) de a respinge cererea de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar este judecata, joi, la Inalta Curtea de Casatie si Justitie (ICCJ). Știre in curs de actualizare The post Elena Udrea afla joi daca ramane…

- Dupa ce Curtea de Apel București (CAB) a respins masura preventiva a controlului judiciar fața de Elena Udrea, permițandu-i astfel sa poata pleca din Romania, Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a facut contestație, iar Inalta Curte de Casație și Justiție judeca astazi dosarul. Pe 2 martie, Curtea…

- Contestatia DNA la decizia Curtii de Apel Bucuresti de a respinge cererea de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar este judecata joi la Inalta Curtea de Casatie si Justitie. Citește și: Profesorul Benedek Imre: Fratele meu a murit legat de pat. Avem filmare in care implora sa fie lasat…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri cererea DNA privind plasarea fostului ministru Elena Udrea sub control judiciar, cu interdictia de a parasi tara, in dosarul in care aceasta a fost condamnata in prima instanta la opt ani inchisoare. Decizia nu este definitiva si poate fi contestata de procurori.…

- Curtea de Apel București a respins, vineri, cererea procurorilor DNA de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar pentru a nu fugi din țara dupa ce a fost condamnata marți la 8 ani de inchisoare cu executare. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot DESFIINȚA toate pensiile…