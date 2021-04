Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție menține sentința de condamnare la 5 ani și jumatate, asta deși in Italia se afla in libertate, dupa ce justiția i-a comuntat pedeapsa in una cu suspendare. ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, vineri, cererea depusa de George Becali, prin care omul de afaceri solicita sa fie reabilitat, el avand mai multe interdictii dupa ce in anul 2015 a fost eliberat conditionat din inchisoare. Decizia nu este definitiva. "Admite cererea de reabilitare judecatoreasca…

- Contestația DNA la decizia prin care Elena Udrea a ramas libera sa plece din țara, și nu sub control judiciar, așa cum au cerut procurorii, se va judeca pe 11 martie la Inalta Curte de Casație și Justiție. Completul de trei judecatori (desemnat aleatoriu) care va hotari soarta fostului ministru al Dezvoltarii…

- Instanta suprema portugheza l-a condamnat pe un barbat sa-i plateasca fostei sotii 60.782 de euro drept despagubire pentru activitatile casnice pe care ea le-a desfasurat timp de aproape 30 de ani, relateaza agentia EFE. In sentinta anuntata joi, Tribunalul Superior de Justitie al Portugaliei (STJ)…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Corina Corbu, si-a exprimat, joi, nemultumirea in legatura cu bugetul alocat institutiei pe care o conduce. Ea a spus ca nu are bani nici macar pentru efectuarea unei expertize electrice la sediul celei mai importante instanțe din Romania, in…

- Adina Florea, procuror la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, are termen pana la 1 aprilie sa finalizeze ancheta in dosarul in care a pus-o sub acuzare pe fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa, anunța agerpres…

- O romanca a fost condamnata definitiv la inchisoare pentru activitați teroriste, dupa ce a fost dovedita ca fiid adepta a organizației ISIS. Inalta Curte de Casație și Justiție a dat sentința definitiva in dosarul in care DIICOT Timișoara a trimis-o in judecata pe Livia Maria Baila pentru propaganda…