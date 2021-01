Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea, procuror la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, are termen pana la 1 aprilie sa finalizeze ancheta in dosarul in care a pus-o sub acuzare pe fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa, anunța agerpres…

- Trei asociatii ale magistratilor dezaproba decizia Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspectia Judiciara pentru modul in care Adina Florea a facut ancheta in cazul Kovesi. Sectia pentru procurori a CSM a decis, pe 12 ianuarie, in unanimitate,…

- Sectia pentru procurori a decis marti, in unanimitate, sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari cu privire la posibila savarsire de catre Adina Florea, procuror la Sectia speciala, a unei abateri disciplinare constand in exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta,…

- In sedinta de azi, 12 ianuarie 2021, Sectia pentru procurori din CSM, in unanimitate, in urma suplimentarii ordinii de zi, a dispus sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari conform competentelor legale, cu privire la "posibila savarsire de catre doamna procuror Adina Florea…

- Sefa Parchetului European (EPPO) Laura Codruta Kovesi solicita Inaltei Curti sa o oblige pe procuroarea Adina Florea de la Sectia speciala (SIIJ) sa dea mai repede o solutie in asa numitul dosar in care fosta sefa a DNA a ramas cu statutul de inculpata pentru luare de mita, abuz in serviciu si marturie…

- Secția de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție va prelua ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a...

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie preia ancheta in cazul incendiului de la Sectia de Anestezie Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt, anunta Romania TV. 10 persoane au murit intr-un incediu la Spitalul din Piatra Neamt. Cele 10 victime erau pacienti.…