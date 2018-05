Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitia urmeaza sa dezbata miercuri un nou termen in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

