- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. La ultimul termen, procurorul anticoruptie a cerut admiterea apelului…

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie este programat miercuri un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. La termenul trecut, instanta a respins o cerere depusa de avocatii…

- Elena Udrea se dezlantuie, dupa ce magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie i-au refuzat cererea unei audieri la distanta. Intr-o interventie la Romania TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judecatorilor din dosarul ei, sustinand ca acestia nu urmaresc altceva decat condamnarea…

- UPDATE Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, vineri, cererea Elenei Udrea de a fi audiata prin videoconferința din Costa Rica, dar și solicitarea acesteia de a fi judecata ca refugiat politic. Instanța a reținut ca fostul ministru nu are acest statut. Avocatul Elenei Udrea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat in urma cu putine momente verdictul in procesul in care anchetat Ludovic Orban, liderul PNL. Acesta era acuzat de fapte de coruptie,mai precis de pretinderea unor sume de bani de la afaceristul Tiberiu Urdareanu. Completulformat din cinci judecatori…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va anunta, luni, decizia definitiva in cazul presedintelui PNL, Ludovic Orban. La ultimul termen, procurorii DNA au cerut pedeapsa cu executare orientata spre minimum, adica un an de detentie.