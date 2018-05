Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ ar putea pronunța joi sentința in dosarul „Rovinari - Turceni”, dosar in care Victor Ponta, fostul premier al Romaniei, este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani.

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au luat o noua decizie in dosarul privind insolventa societatii comerciale Rico SRL.Conform portalului Instantelor de judecata, magistratii au respins, ca inadmisibile , obiectiunile formulate de creditorul APS DELTA S.A. in contradictoriu cu societatea…

- Un complet de la Instanta suprema, care judeca dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat acuzat de coruptie si santaj, a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala cu o exceptie de neconstitutionalitate in legatura cu audierea unei persoane ...

- Completul ICCJ va trimite o sesizare catre CCR cu privire la „martorii protejați” din dosarul lui Sebastian Ghița, informeaza Antena3. Judecatorii ICCJ au spus, potrivit sursei citate, ca nu este posibil ca intr-un dosar sa fie audiata aceeași persoana care are doua identitați, pentru ca se pune…

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea afla, joi, prima decizie in dosarul de corupție, in care este acuzat de mai multe fapte intre care inclusiv intreținerea pretins nelegala a unei ferme de struți. Judecatorii ICCJ au incheiat, in 27 martie, dezbaterile in dosarul de corupție al fostului magistrat…

- Procesul deschis de primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, pentru suspendarea ordinului prefectului ce vizeaza incetarea mandatului de consilier a viceprimarului Gabriel Harabagiu, a fost mutat la o alta instanta. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru AGERPRES ca dupa prima sedinta de…

- Instanta suprema a dispus, miercuri, un nou termen pe 13 aprilie, ora 11.00, in dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata in prima instanta Elena Udrea. Judecatorii le-au spus avocatilor apararii sa pregateasca pledoariile finale.