Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a decis marti sa amane cu o saptamana pronuntarea deciziei in dosarul in care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus un recurs in casatie, prin care cere sa-i fie anulata sentinta prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Dezbaterile au avut loc marti dimineata, insa completul de judecata a decis sa amane decizia pentru 21 ianuarie, motivul invocat fiind ca magistratii au nevoie de timp pentru a delibera. Dragnea a fost adus de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a judecat…