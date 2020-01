Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea radicala promisa de liberali intarzie sa apara, iar combinațiile descoperite in timpul guvernarii social-democrate persista și acum, sub comanda lui Ludovic Orban. P h-online.ro a descoperit ca premierul Orban a dat OK-ul pentru instalarea unui greu local PNL și a fiului sau in doua funcții-cheie.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București (CAB) au dispus redeschiderea urmaririi penale pe numele fostului director general al Electrica, Ioan Folescu, in dosarul in care este acuzat ca a luat mita pentru a atribui contracte in mod preferențial, transmite Mediafax.„Admite cererea Parchetului…

- Fostul prefect al Capitalei, Cristian Marius Ghincea, cere judecatorilor sa suspende provizoriu decizia din 10 decembrie 2019 prin care premierul Ludovic Orban a dispus ca Ghincea sa nu mai ocupe aceasta functie publica, potrivit Mediafax.Procesul se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti si a fost…

- Fostul prefect al Capitalei, Cristian Marius Ghincea, cere judecatorilor sa suspende provizoriu decizia din 10 decembrie 2019 prin care premierul Ludovic Orban a dispus ca Ghincea sa nu mai ocupe aceasta funcție publica, potrivit Mediafax.Procesul se afla pe rolul Curții de Apel București…

- USR a pierdut procesul intentat primarului general Gabriela Firea, intentat in 2017, pentru atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputație și imagine. Decizia Curții de Apel București este definitiva.Gabriela Firea a fost data in judecata in iunie 2017 de catre Roxana-Sanda Wring,…

- Primul-ministru, Ludovic Orban, l-a revocat din functie pe directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), Ionut Barbu, potrivit unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial, conform Agerpres.Citește și: Explicație SPUMOASA: Ludovic Orban anunța cum a platit creditul…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca reabilitarea Cazinoului a ajuns sa se decida in instanta, tocmai in capitala. Mai exact, la Curtea de Apel Bucuresti, unde firma Eldiclau a contestat, in paralel cu contestatia depusa la CNSC, rezultatul licitatiei pentru conservarea si punerea in valoare…

- Instanța suprema i-a audiat, marți, pe martorii principali ai DNA in dosarul fostului edil Neculai Onțanu, respectiv, denunțatorul Cristian Borcea și pe martorul Sorin Astratini.Judecatorii analizeaza apelurile DNA și ale unora dintre inculpații condamnați de Curtea de Apel București in acest…