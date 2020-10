Fostul șef al LPF a candidat pe lista PSD la Consiliul General al Municipiului București, iar acesta a refuzat sa se retraga chiar daca președintele social-democraților Marcel Ciolacu a insistat in acest sens. Numele candidaților, o enigma pentru Ciolacu. I-a zis AMBROZIE in loc de Azamfirei candidadtului de la Mureș Pe 8 octombrie, Dumitru Dragomir declara ca nu va renunta la mandatul de consilier general. „Voi fi consilier general. Am dat cazier, am completat tot ce trebuie, am facut sedinta. (...) Eu nu renunt. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul", spunea atunci Dumitru Dragomir,…