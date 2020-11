Instanță de judecată blocată de Covid 19 O instanța de judecata a anunțat ca-și va suspenda activitatea, timp de doua saptamani, din pricina noului Coronavirus. Cauzele urgente sau cele care nu obliga parțile sa fie prezente sunt singurele care mai ajung pe masa magistraților. Conform unei hotarari luate marți de Colegiul de Conducere al Judecatoriei Galați, in perioada 4 noiembrie – 17 noiembrie se restrange activitatea de judecata la nivelul Judecatoriei Galați. Concret, asta presupune ca vor fi amanate toate cauzele, cu excepția celor urgente și a celor care se soluționeaza fara citarea parților. Vor ajunge, totuși, in atenția instanței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

