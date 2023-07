Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei inculpati din dosarul DIICOT referitor la azilul de la Bardesti, Mureș, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, in urma unei sedinte de judecata care a durat aproximativ sapte ore. Este vorba despre administratorul „azilului groazei” și doi angajați ai caminului.

- Focar de raie la azilul groazei din Mureș. Trei din cele 4 persoane preluate din caminul in care erau ținute in beci au scabie, o boala extrem de contagioasa. Printre ele se numara și fata malnutrita, care se afla internata la Spitalul Universitar. Cea de-a 5-a persoana care a ajuns in București, tot…

- Premierul Marcel Ciolacu a dispus demiterea prefectului și subprefectului județului Mureș, dupa descoperirea „azilului groazei” din Barnești, care in ultimele zile a fost controlat de instituțiile cu atribuții din județ și nu au fost descoperite nereguli. „Stim foarte bine ca sub coordonarea prefectilor…