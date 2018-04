Instanta a decis: Vintu, 10 ani de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mogul media Sorin Ovidiu Vintu primește o lovitura dura dupa gratii! Magistrații de la Curtea de Apel București au decis o noua condamnare pentru Vintu - 10 ani de inchisoare, in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, informeaza Antena3. Decizia este…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu este…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca medicul Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Totodata, instanța a decis inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului Bucuresti…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins, joi, ca neintemeiata, cererea de intrerupere a executarii pedepsei, din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat, care executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva…

- Dragos Basescu, nepotul fostului șef de stat Traian Basescu, condamnat luni, de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta va fi incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba. Potrivit politistilor, lucratorii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale din…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis, luni, apelul declarat de Directia Nationala Anticoruptie impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti in luna ianuarie a anului trecut, prin care Dragos Basescu fusese condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare. Instanta a decis sa desfiinteze…