- Johnny Depp a castigat procesul de defaimare impotriva fostei sale sotii Amber Heard si va primi daune de 15 milioane de dolari, potrivit BBC. Actrita Amber Heard l-a defaimat pe fostul ei sot Johnny Depp considerandu-se victima a violentelor conjugale, au concluzionat miercuri juratii la un tribunal…

- Un juriu din Virginia a decis miercuri ca actrița Amber Heard l-a defaimat pe fostul ei soț, Johnny Depp, intr-un proces de șase saptamani foarte urmarit, in care au fost prezentate dovezi și marturii care detaliau relația deteriorata a fostului cuplu de la Hollywood, scrie Reuters.

- Kate Moss depune marturie in sprijinul lui Johnny Depp in procesul de defaimare cu fosta soție Amber Heard acuzata c-ar fi fost agresorul in relația incheiata. Moss, care a fost impreuna cu Depp din 1994 pana in 1998, a marturisit miercuri (25 mai) ca a alunecat pe o scara și s-a ranit la spate in timpul…

- Amber Heard a recunoscut, in cadrul procesului pentru defaimare intentat de Johnny Depp, ca nu și-a onorat promisiunea de a dona cele 3,5 milioane catre o asociație, așa cum a susținut in mod public, informeaza click.ro. Amber Heard a declarat in 2018 ca a facut o donație de 3,5 milioane de dolari catre…

