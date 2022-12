Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a admis propunerea DNA de arestare preventiva a lui Niculae Badalau, masura fiind dispusa pentru 30 de zile. Cealalta persoana retinuta in acest dosar a fost plasata in arest la domiciliu. ”In baza art. 226 C. proc. pen. admite in parte propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul…

- Doi politisti din Pitesti , care au luat mita au fost condamnati la trei ani de inchisoare cu suspendare. Mai mult, aceștia vor trebui sa presteze 100 de zile de munca in folosul comunitatii. La data comiterii faptelor, cei doi erau agenti in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges – Sectia…

- „Angajații CFR SA incheie anul 2022 cu o creștere salariala cu 16%! Compania Naționala de Cai Ferate “CFR” SA a semnat noul Act Aditional, la Contractul Colectiv de Munca (CCM), cu o majorare salariala de 6%, de la 1 decembrie 2022, și creșterea valorii tichetului de masa, de la 1 noiembrie 2022, la…

