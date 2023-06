Stiri pe aceeasi tema

- Constestațiile depuse de frații Tate au fost respinse! Cei doi raman in arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel București, iar decizia este definitiva. „In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pet. 1 lit. b) Cod procedura penala cu referire la art. 204 Cod procedura penala, respinge, ca nefondate, contestatiile…

- Instanța s-a pronunțat! In cursul zilei de azi, Andrew și Tristan Tate au aflat Tribunalul București a decis ca ei sa ramana in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Aceeași decizie a fost luata și in cazul celor doua complice din dosar.

- In cursul acestei dimineți, Cobra Tate a primit acordul instanței pentru a parasi locuința și a merge la medicul stomatolog, cu scopul rezolvarii unor probleme dentare. In aceste momente, milionarul se afla inca in arest la domiciliu, impreuna cu fratele sau, Tristan Tate.

- Marinei Tauber revine in arest la domiciliu pentru un termen de 20 de zile. Este decizia judecatorului de instrucțiune, luata in urma audierilor argumentelor procurorilor, dar și din partea avocaților. Cu puțin timp in urma, Procuratura Anticorupție, in cadrul unei conferințe de presa a venit cu precizari…

- Oamenii legii au decis! Frații Tate raman in arest la domiciliu pentru inca o luna. In ciuda eforturilor avocaților de a le obține o pedeapsa mai blanda, magistrații au decis ca masura arestului la domiciliu sa fie prelungita cu inca 30 de zile. Decizia nu este insa definitiva și poate fi contestata.

- Sambata seara, in jurul orei 20.30, pe timpul asigurarii masurilor de ordinea publica in cartierul Inel 2 din municipiul Constanta, jandarmii din cadrul Gruparii Mobile Constanta au observat un tanar care era foarte interesat de bunurile aflate in masinile parcate pe Aleea Topolog.Potrivit Jandarmeriei…

- Instanța a decis arest la domiciliu pentru inculpații din dosar fiind aduse argumente privind lipsa altor activitați de natura penala, nu sunt persoane violente, iar factorul legat de sumele de bani vehiculate pentru mita nu a contat.

- Fostul președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene, a fost plasat in arest la domiciliu de instanța din Bari. Fostul președinte al Consiliului Județean, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani și 8 luni cu executare de Curtea de Apel Brașov intr-un dosar de corupție, conform surselor G4Media. Procesul a inceput…