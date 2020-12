Instanța a decis: Credincioșii pot participa la pelerinajele religioase Credincioșii pot participa la pelerinaje religioase și pe timpul starii de alerta, conform unei decizii a Curții de Apel București. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs, conform Agerpres . Curtea de Apel Bucuresti a anulat o decizie a Consiliului National pentru Situatii de Urgenta care interzice credinciosilor din alta localitate sa participe la pelerinaje. Masura impusa de CNSU in luna octombrie a starnit multe cotroverse. „Organizarea sarbatorilor religioase (…) este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

