La capatul unui șir de contestații și procese, inceput in vara anului 2019, consorțiul RailWorks a fost desemnat caștigator al licitației in urma careia se va ocupa de modernizarea lotului 2 de cale ferata Apața – Cața din secțiunea Brașov-Sighișoara, dupa ce instanța a pronunțat o decizie favorabila grupului. In vara anului trecut, Curtea de Apel București a anulat o decizie anterioara a CFR SA prin care oferta RailWorks era considerata neconforma. Motivul invocat in decizia din iunie 2019 a fost acela ca RailWorks nu ar fi declarat subcontractantul lucrarilor de sudura, deși valoarea insumata…