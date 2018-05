Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a pus in vedere marți, Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) sa demonstreze, pana la urmatorul termen de judecata, ca decizia sancționarii fostei șefe NN Pensii, Raluca Țintoiu, a fost luata prin cvorum de Consiliul ASF, și ca a existat un control anterior acestei sancțiuni,…

- Alexandru Vișinescu ramane in inchisoare! Magistrații au respins contestația depusa de celebrul torționar. Instanța "respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul Visinescu Alexandru impotriva sentintei penale nr. 34/F din 01 martie 2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia…

- Alexandru Vișinescu ramane in inchisoare! Magistrații au respins contestația depusa de celebrul torționar. Instanța "respinge, ca nefondata, contestatia formulata de contestatorul Visinescu Alexandru impotriva sentintei penale nr. 34/F din 01 martie 2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia…

- O procuroare de sedinta de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a ales, ieri, sa puna concluzii impotriva propriei unitati de parchet, intr-o speta in care sefii ei insistau in a formula apel, desi partile se impacasera.

- "UVT are contract de comodat cu primaria, pe acea cladire, in cadrul caruia se puncteaza specific faptul ca primaria trebuie sa asigure cheltuielile de reparatii, intretinere, amenajari, zugraveli in acel spatiu. UVT nu poate investi banul public al nostru in acea cladire, pentru ca Curtea de Conturi…

- Curtea de Apel București a respins definitiv apelul USR privind procesul in urma caruia s-a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale.

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, solicitarea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. Acesta executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Decizia…

- Prin sistem 112, o persoana necunoscuta a informat despre existența unui sistem exploziv in incinta Curții de Apel București, anunța Poliția Capitalei. UPDATE ORA 13.08 „Cladirea este evacuata și se efectueaza controlul pirotehnic”, informeaza reprezentanții Poliției Capitalei. „Au fost luate masuri…