- Tribunalul Bucuresti, instanta pe rolul careia se afla dosarul in care sefa Directiei IT din ANAF, Ancuta Anda Macovei, este acuzata ca a luat mita un milion de euro, a constatat neregularitatea rechizitoriului si a anulat o serie de ordonante, excluzand, totodata, declaratiile date de inculpata. Potrivit…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni cererea formulata de Asociatia Salvati Bucurestiul si Fundatia Eco Civica si a suspendat o hotarare a Consiliului Local Sector 4 din 2017 prin care se aprobase documentatia de construire a unei parcari de 700 de locuri pe spatiul verde din Parcul Lumea Copiilor."Admite…

- DNA primește o noua lovitura, la Curtea de Apel Brașov. Judecatorii au decis, vineri, restituirea cauzei și eliminarea mai multor probe obținute ilegal, in dosarul fostului președinte al Consiliului Județean Brasov Aristotel Cancescu, trimis in judecata pentru presupuse infracțiuni de luare de mita…

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat, pentru MEDIAFAX, inspectorul-sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan.

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie. Un procuror de la DNA a cerut vineri instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian…

- DNA verifica achizitii facute de Politia Locala a municipiului Bucuresti, precum si examenul pentru ocuparea functiei de director executiv in cadrul Directiei de Siguranta si Ordine Publica, potrivit unui document prezentat luni de consilierul general PNL Ciprian...

- ​Intr-o hotarare similara, CAB a constatat in octombrie 2017 ca RCS&RDS a inserat clauze abuzive in contractelor de abonament, fapta al carei caracter contravențional a fost constatat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) in iunie 2015. Hotararea este definitiva și irevocabila.…