- DNA a solicitat la data de 04.12.2020 judecatorului de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Brașov: arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 04.12.2020 si pana la data de 02.01.2021 inclusiv, a inculpaților: PMC, KIMA, IRD, LA, BE, ME, BDD Luarea masurii preventive…

- Sancționata de polițiști in perioada starii de urgența pe motiv ca facea „larma” dupa-amiaza in casa, o fetița din Galați a reușit deocamdata sa scape de pedeapsa. Magistrații au dat verdict favorabil in prima instanța, dar Inspectoratul Județean de Poliție Galați are 30 de zile pentru a formula apel,…

- Zece agenți si fosti agenti de politie de la IPJ Dolj și Biroul Rutier Craiova au fost trimisi in judecata pentru savarșirea unui numar insemnat de infracțiuni de corupție, potrivit Direcției Generale Anticorupție (DGA). Cei 10 inculpați sunt acuzați de luare de mita, abuz in serviciu, instigare la…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 8 decembrie, pronuntarea unei decizii pe sesizarile Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu, au declarat oficiali ai CCR. * Pe 18 iunie, Sectiile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, miercuri, o decizie asupra sesizarilor Avocatului Poporului si Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor de serviciu. * Pe 18 iunie, Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- In completarea comunicatului nr. 566/VIII/3 din 3 iulie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: FAGADAU DECEBAL, la data faptei viceprimar al municipiului Constanța, pentru…

- Primarul in funcție al municipiului Constanța, Decebal Fagadau, a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție, fiind acuzat de abuz in serviciu, intr-un dosar in care sunt vizați mai mulți funcționari publici, printre care și fostul primar Radu Mazare. DNA a anuntat, miercuri, trimitrea in judecata,…

- Decizie a magistraților de la Curtea de Apel Timișoara in dosarul retrocedarilor ilegale in baza legii 112. Magistrații au decis ca rechizitoriul este legal, iar Nicolae Robu, Gheorghe Ciuhandu, Nicușor Miuț și alți șefi din primarie sunt inculpați oficial.