Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul BCCO Iași au efectuat un numar de 26 de percheziții domiciliare, pe raza municipiilor Iași și București, intr-o cauza vizand destructurarea…

- Ministerul Culturii a solicitat DIICOT informații legate de situația managerului Operei Romane din Iași, doamna Beatrice Rancea, cu privire la masurile dispuse asupra acesteia, cum ar fi instituirea controlului judiciar, precum și daca au fost stabilite obligații care impiedica exercitarea funcției…

- Beatrice Rancea, managerul Operei Nationale Romane din Iasi, a fost ridicata de politisti si dusa pentru audieri la sediul DIICOT - Iasi, in cadrul unei anchete privind nereguli financiare la Opera cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Alte 13 persoane au fost și ele ridicate de procurori și duse…

- Perchezitii, luni, la Opera Nationala din Iasi, intr un dosar privind presupuse fraude financiare. Managerul institutiei, Beatrice Rancea, a fost ridicata si dusa la audieri.La data de 01.03.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul…

- La Opera Nationala Romana din Iasi (ONRI) sunt desfasurate, luni dimineata, perchezitii de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, conform unor surse judiciare. Surse din cadrul ONRI sustin ca sunt vizate de aceasta actiune mai multe persoane…

- Inculpatul urmeaza sa fie prezentat in cursul zilei de astazi Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva.La data de 07.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pe o perioada de…

- Procurorii DIICOT au anunțat ca au trimis in judecata cinci barbați acuzați de spargerea unor bancomate din județele Galați și Vrancea. Dosarul in care apar numeroase infracțiuni grave a fost trimis Tribunalului Galați. Potrivit unui comunicat de presa, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Flavius Cristea, procuror la parchetul local din Craiova, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, distrugerea de inscrisuri și sustragerea unor bani și bunuri puse sub sechestru, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Cristea este acuzat…