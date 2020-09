Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii au decis ca lui Dragnea i-a fost incalcat dreptul la munca, decizia fiind definitiva. "In baza art. 29 alin. 5 din Legea 47/1992 respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate, invocata de petentul Dragnea Nicolae Liviu. In baza art. 56 din Legea nr. 254/2013, admite contestatia…

