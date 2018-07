Stiri pe aceeasi tema

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la cantareata Betta Lemme! ”Exista oameni care stiu sa-si creeze propriul soare, la propriu, in zile ploiase! Si nu zic doar asa, ca metafora, pentru ca am dovada pe mai jos! Cum poate Betta Lemme, venita tocmai din Canada la Bucuresti, sa aiba parte de soare…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Seredinschi! “ Seredinschi! Un baiat care il are pe adevaratul vino-ncoa’! Si frumos, si talentat, dar mai ales frumos si inca o data talentat. In astfel de situatii, cuvintele nu ma ajuta deloc. Fetele sunt moarte dupa el, iar eu m-am indragostit de noua…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la preferata ei, Kylie Minogue! “Incredibil, dar adevarat, Kylie Minogue implineste astazi 50 de ani, dintre care ultimii 33 au facut isntorie! De la Locomotion incoace a fost un drum semanat cu hit-uri nr.1, videocplipuri wow, vesti bune si mai putin…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Meghan Markle! „Weekend-ul care a trecut a fost despre nunta regala a printului Harry cu aleasa inimii sale, Meghan Markle, eveniment urmarit live de 2 miliarde de oameni, care a gazduit alte 100.000 in curtea castelului Windsor. Mireasa superba, mirele extrem…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Adam Levine! “Pe vremuri, era unul dintre cei mai ravniti burlaci din showbizz. Milioane de femei din diferite colturi ale lumii s-au indragostit de el, numai ca el a ales-o pe ea, regina inimii sale, legenda lui. Au doi copii impreuna, sunt tineri, frumosi,…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la J Balvin! “Inimioara mea de astazi merge la J Balvin. Nu as fi crezut vreodata asta, dar s-a intamplat! Motivul? Desi poate suna ciudat, i-am dat inima mea pe Instagram pentru poza in care apare alaturi Fergie, neasteptat pentru mine, poate chiar si pentru…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Dwayne Johnson! “Pentru astazi am ales o poza care m-a emotionat complet! Dwayne Johnson, cunoscut si sub numele de scena The Rock, a devenit din nou tata de fata. Actorul a postat pe contul sau de Instagram aceasta poza cu micuta care va purta numele Tiana…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Eva Longoria! “Actrita se pregateste sa devina mama, pentru prima data. Nu stiu daca pur si simplu soarta sau oamenii care s-au gandit sa-i ofere si mai multa bucurie in acesata perioada a sarcinei, cert este ca zilele trecute, Eva Longoria a primit…