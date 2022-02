Instalează aplicația Stailer 100% gratuită! Iată cu ce te ajută Social Instaleaza aplicația Stailer 100% gratuita! Iata cu ce te ajuta februarie 8, 2022 09:09 Suntem dependenți de telefoanele noastre și deși nu este un lucru tocmai bun, nu prea avem ce face in zilele noastre. In telefon ai practic toata viața ta, de la conturi de social media, la numere de telefon importante, carduri bancare, mii de amintiri stocate și informații prețioase. Daca l-ai pierdut, poți sa ai tot orezul din lume ca nu mai ai ce face. Cu scapatul in apa mai ai șanse. Totuși adicția de telefoane pare a fi raul cel mai mic dintre adicții, deci daca asta e singura pe care o ai, meriți… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de dezvoltare personala, cultura noastra ii celebreaza adesea pe cei care sunt siguri de sine sau increzatori in sine. Cu toate acestea, autocompasiunea ar putea fi o modalitate mai buna de a aborda succesul și dezvoltarea personala. Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare…

- Sufletele mereu tinere nu se opresc din distracție nici cand sunt pe patul de moarte. Iubim sa participam la evenimente, sa dansam la nunți, in cluburi, in bucatarie cand gatim, pe strada in ploaie cu persoana iubita, la festivaluri, oriunde se ivește ocazia. Insa, unele evenimente inseamna o pregatire…

- *** Caut femeie pentru ingrijire o persoana bolnava in Zalau (Bradet). Informatii la numarul de telefon 0744 245770. *** Angajez 3 mecanici, 3 sudori și 3 strungari. Relații la telefon 0744607567. *** Angajez persoana cu cunostinte de calculator (listare, scanare, redactare) Relatii la telefon 0752-550524.…

- *** Angajez persoana cu cunostinte de calculator (listare, scanare, redactare) Relatii la telefon 0752-550524. *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum Vitae la adresa de e-mail: [email protected]…

- Care sunt cele mai importante valori pentru cetatenii lumii dincolo de familie? Pentru romani conteaza munca mai mult decat prietenii, distractia sau religia. Un studiu realizat in 94 de tari a incercat sa afle care sunt cele mai importante valori pentru oamenii din intreaga lume, fiind listate sase…

- Familia unui copilaș de doar cinci ani de zile, din Timiș, are nevoie de ajutor financiar. Dupa ani de zile in care a suportat in regim propriu cheltuielile cu creșterea și tratamentul micuțului de doar cinci ani de zile, familia face apel la oamenii cu suflet mare și buget pe masura. Dragi…

- Te-ai gandit vreodata ca roțile din silicon pot fi folositoare chiar și pentru tine, nu doar carucioarelor din supermarket-uri? Ei bine, este adevarat, acestea te pot ajuta inclusiv in casa sau afacerea ta! Probabil ai intampinat situația in care praful s-a depus cu abundența in zonele greu accesibile,…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au decis sa mute pentru sambata-duminica weekend-ul lor care pana acum era vineri-sambata si sa instaureze o saptamana de lucru de patru zile si jumatate, potrivit WAM. In afara celor doua zile libere de sambata si duminica, locuitorii EAU vor avea o jumatate de zi suplimentara…