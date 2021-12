Instalatorul sistemului! Are 230 milioane pe țeavă! In plina pandemie și sub mandatul lui Vasile Gim Apostol – acest ”No name” in lumea administrației centrale adus de pe plaiuri dambovițene- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București s-a transformat in adevarata ”Mecca” a adevaraților baieți deștepți ai sistemului. Ai sistemului medical.. Acolo unde banii curg garla, de cand cu COVID-ul, mai ceva decat […] The post Instalatorul sistemului! Are 230 milioane pe țeava! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

